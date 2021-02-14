«التعليم» تطالب أولياء الأمور بالهدوء: قرارات اليوم ستكون مرضية للجميع

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن القرارات اليوم ستكون مرضية للجميع، وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع أولياء الأمور، بالهدوء وعدم الانسياق وراء ما لم يتم نشره بطريقة رسمية.وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف تفاصيل انعقاد مؤتمر التعليم المقرر له، اليوم الأحد، الذي يتناول تفاصيل الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وكذلك آلية عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.و قال الوزير، لـ"الدستور"، إنه لم تتم دعوة أحد للمؤتمر الصحفي، على أن يتم عرضه على شاشة التليفزيون المصري وخلال نشرات الأخبار على مدار الساعة.و أضاف "شوقي" أن هناك بيانا صحفيا سيصدر مع شرح مفصّل على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما تعود أولياء الأمور.