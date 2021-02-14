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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مبادرة «بإيدين ولادنا.. هنجمل طرق بلادنا» تواصل تطوير شوارع أسيوط

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:25 م
تجميل شوارع أسيوط
تجميل شوارع أسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن أعمال التجميل والدهان للشوارع والميادين وأعمدة الكهرباء مستمرة والتي يجري تنفيذها بواسطة معلمي وطلاب مدارس قطاع التعليم الفني التابع لمديرية التربية والتعليم ضمن فعاليات مبادرة "بإيدين ولادنا.. هنجمل طرق بلادنا" والتي تم إطلاقها لتجميل وتطوير الشوارع والميادين والعمل على تحسين الوجه والذوق العام للشوارع وإظهار المحافظة بصورة جمالية لائقة مؤكدًا أهمية الاستفادة من طاقات الشباب في خدمة الوطن والعمل على تدريب وتأهيل الطلاب خاصة طلاب التعليم الفني لسوق العمل، وهو ما يبث روح الانتماء والأمل في مستقبل أفضل.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تفعيل المشاركة المجتمعية لطلاب التعليم الفني والاستفادة من مهاراتهم في المشاركة في أعمال تجميل الشوارع والميادين العامة بشتى أنحاء المحافظة بقيادة محمد النمر مدير قطاع التعليم الفني والمشرف على تنفيذ تلك المبادرة وبالتنسيق مع رئيسى حيي شرق وغرب، لافتًا إلى استكمال أعمال دهان وتنفيذ الإرشادات والإشارات والعلامات المرورية بالشوارع وذلك بميدان الحرب والسلام "أم البطل سابقًا" وأمام مجمع المحاكم على أن يتم امتداد تلك الأعمال بطول شارع الثورة "كورنيش النيل" وفقًا لضوابط وقواعد إدارة المرور، كما تمت الاستفادة من خبراتهم في وقت سابق في دهان الأعمدة والحوائط والأسوار والبلدورات والأرصفة بالشوارع والميادين وكذلك المزهريات وأعمال إصلاح المقاعد والبرجولات بالحدائق والمتنزهات وتجميل واجهات المحولات الكهربائية وتحويلها إلى لوحات فنية.

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