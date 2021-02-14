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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد إنشاء مدرسة بـ13.5 مليون جنيه في بلبيس

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:54 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
سارة الوردانى
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تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأعمال الإنشائية الجارية بمدرسة الكيلانية الرسمية للغات التابعة لإدارة بلبيس التعليمية والُمقامة بتكلفة 13 مليون و500 ألف جنيه، للاطمئنان على سير العمل ومتابعة الأداء والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمدرسة لدخولها الخدمة التعليمية، مشيدًا بحجم الأعمال الإنشائية المبذولة للانتهاء من تنفيذ المشروع طبقًا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بمركز ومدينة بلبيس.

واستمع محافظ الشرقية لشرح تفصيلي من المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، عن مراحل تنفيذ المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أن المدرسة مُقامة على مساحة 5486 م2 وتتكون من أرضي ودورين ملحقين وتضم 33 فصلا، وتم استلام الموقع نهاية نوفمبر 2021 وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 20%، ومن المقرر إنهاء الأعمال ودخول المدرسة الخدمة الفعلية سبتمبر 2021.

وشدد المحافظ على مدير هيئة الأبنية التعليمية بضرورة متابعة الشركات المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء المدارس بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة مع إلزامها بالجدول الزمني المحدد لإنهاء تلك الأعمال طبقًا للتوقيتات المحددة مع مراعاة الجودة في العمل وتطبيق الإجراءات الأحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال للحفاظ على صحة وسلامة العمال.

وأكد غراب أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم، وتسعى المحافظة جاهدة في توفير الأراضي اللازمة لإقامة مدارس ومنشآت تعليمية عليها لتحسين العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه جاري العمل في 6 مدارس ما بين إنشاء جديد وتوسع وإحلال جزئي، بتكلفة إجمالية تبلغ 110 ملايين و400 ألف جنيه بمركز ومدينة بلبيس.

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