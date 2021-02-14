مجلس النواب يغلق المناقشة في لائحة الشيوخ بعد الموافقة على 153 مادة

قرر مجلس النواب في جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، غلق باب المناقشة في قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ، بعد أن وافق المجلس على أكثر من 153 مادة من مواد اللائحة.وقال جبالي: "نكتفي بهذا القدر في مناقشة مشروع القانون مع استمرار عقد الجلسة".