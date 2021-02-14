محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالزرابي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية الزرابي بمركز أبوتيج؛ لتفقد المشروعات التنموية والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة عمل وأداء رؤساء المراكز والأحياء.رافقه خلال الجولة المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، والمهندس صابر عبدالرؤوف المدير التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب، وهالة نصير نائب رئيس مركز ومدينة أبوتيج.تابع المحافظ، سير العمل بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية الزرابي والتي تعمل بطاقة 16 ألف متر3 يوم وتعمل بنظام برك الأكسدة ضمن مشروع صرف صحي مركز أبوتيج وقراه.كما تفقد أعمال تنفيذ توسعات محطة المعالجة الثلاثية والتى يقوم بتنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مشددا على سرعة نهو الأعمال وتشغيل المحطة الثلاثية في أسرع وقت.وأشار المحافظ، إلى أهمية التوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بقطاعات المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بمشروعات البنية الأساسية.