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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

هناء نور: الحب لا يقتصر على علاقة الرجل بالمرأة

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:52 م
هناء نور
هناء نور
نضال ممدوح
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قالت الكاتبة هناء نور بمناسبة عيد الحب: "الحب يصنعنا يمد الروح والجسد بطاقة تساهم في قدرة الإنسان على مواجهة صعوبات الحياة وسعيه للتصالح مع ذاته أولا٬ وتخليصها من الأحقاد والضغائن.

وهو محاولة إصلاح الذات خطوة مهمة نحو قبول الآخر٬ ولن يعم السلام ما لم يرض الإنسان عن نفسه ويقبل الآخر باختلافه شكلا وموضوعا وقد يكون الكلام سهلا٬ لكن تطبيقه ليس صعبا؛ فإرادة الإنسان تصبح غير محدودة إذا آمن بالحب؛ كقيمة عليا جامعة لكل القيم النبيلة".

وتابعت في تصريحاتها لـ "الدستور": "وليس الحب مقتصرا على علاقة الرجل بالمرأة مثلما يذهب تفكير أكثر الناس عند ذكر كلمة "حب" لكن بدون شك الحب بين الرجل والمرأة أساس لبناء أسرة سليمة٬ ومن الأسرة ينتج المجتمع فإن لم يكن الحب عماد الأسرة ينتج مجتمعا زائفا، مليئا بالعلل".

وأوضحت: "وهذا لا يعني أيضا إنكار قدرة الفرد على التأثير والتغيير٬ فثمة أفراد آمنوا بأنفسهم واستطاعوا تغيير مصائر الكثيرين وأصبحوا رموزا للسلام والمحبة في هذا العالم "غاندي" على سبيل المثال لا الحصر.

ومن الذين برعوا في التعبير عن الحب بمفهومه الشامل من خلال الفن "مارك شاجال" من يتأمل لوحات شاجال يجدها عبارة عن حالات من التصالح والانسجام والتعاون بين الكائنات كافة؛ بما فيها الجماد٬ ولولا إيمان شاجال بأن الحب هو الحياة الحقيقية٬ لما استطاع النجاح في التعبير عما في نفسه بكل هذا الصدق الذي يصل لنفس من يتأمل لوحاته بسهولة".

وتابعت: أنا ممن آمنوا بأن الحب أعظم وأنبل قضايا الحياة٬ وقد عشت بالحب٬ حب الناس٬ الموسيقي٬ الكتب٬ الجمال وليس للحب النهاية، ولأنني لا أمتلك وسيلة للتعبير غير الكتابة عبرت قدر استطاعتي من خلالها عن الحب بأشكاله المتعددة٬ فلم يكن تركيزي على حب الرجل للمرأة٬ بل شمل علاقة الإنسان بنفسه وعلاقته بالآخر٬ علاقته بالحيوان٬ بالجماد٬ بالأحلام وبدرجات تصل في بعض القصص إلى التعلق فإذا غاب من أو ما نحب غابت الروح بقدر درجة التعلم.

وأكدت: "ولا أميل لمجرد احتمال أن يندثر الحب٬ فطالما الحياة مستمرة يظل الحب مستمرا٬ ولا يوجد ما يسمى بالزمن الجميل في رأيي فلكل زمن جماله وقبحه ولا يخلو عصر من حب، أما الحروب فهي موجودة في كل العصور ولن تنتهي إلا بإرادة الإنسان وإدراكه لجمال الحياة. وأظن أن عصر "السوشيال ميديا" الذي نعيشه ويعيشنا والذي حول الكثيرون مشاعرهم من خلاله إلى مظاهر حب قد تخلو من الصدق سواء كان الحب بين رجل وامرأة أو أصدقاء أو أقارب أو معارف يوجد فيه أناس حقيقيون أيضا يعرفون قيم النبل والمحبة ويتمسكون بها٬ فمشاعر الحب الحقيقية لا تفسدها القطيعة الإلكترونية ولا يصلحها الاستعراض من خلال الكلمات والصور".

وأشارت: "وعلى من يجد الحب في أي عصر من العصور أن يتمسك به "أورهان باموق" له عبارة تمنيت أن أكون قائلتها:"لا شيء يسعد الإنسان سوى العشق".

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