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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رزق الله: اجتماعات الرئيس بخصوص كورونا تؤكد حرصه على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:52 م
النائبة أمال رزق
النائبة أمال رزق الله
عائشة حسن
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أشادت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بالاجتماعات الدورية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء ووزير المالية، لمتابعة ودراسة تداعيات جائحة كورونا على الموقف الاقتصادي العالمي والإقليمي من كافة الجوانب، لضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة المصرية وكذلك مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

واجتمع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور محمد معيط، لمتابعة "مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي من شهر يوليو 2020 إلى شهر يناير 2021".

وثمنت رزق الله قيام وزير المالية بتقديم عرض مفصل للوضع المالي للموازنة العامة للدولة خلال السبعة أشهر الماضية؛ موضحًا أن تلك الفترة شهدت تحقيق فائض أولي قدره 18.1 مليار جنيه، فضلًا عن زيادة الإيرادات بنسبة 16% مقابل زيادة المصروفات بنسبة 12.4%، إلى جانب تراجع قيمة العجز الكلي من 4.6% إلى 4.4%، وذلك مقارنةً بما تم تحقيقه من مؤشرات خلال نفس الفترة في العام المالي الماضي، ما يضعنا أمام نسب وأرقام واقعية تضمن الاستمرارية في تنفيذ الخطط طويلة الأجل الموضوعة من قِبل القيادات السياسية وكذلك تحقيق مبدأ الشفافية مع جموع الشعب المصري العظيم.

و اختتمت آمال رزق الله بالإشادة بتوجيهات الرئيس بالإسراع في الانتهاء من عملية ميكنة وتطوير كافة هيئات وقطاعات وزارة المالية على النحو المخطط، والذي يساعد على حوكمة المنظومة المالية وفقًا لأفضل المعايير، بما في ذلك القطاع الجمركي من خلال تطبيق منظومة المعلومات المسبقة والإفراج المسبق لتقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة من وإلى مصر.

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