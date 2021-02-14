نائبة السويس تعلن توفير فرص عمل لأبناء دائرتها

أعلنت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، عن نجاحها في توفير عدد من فرص العمل في بعض التخصصات بعدد من الشركات الموجودة في قطاع شمال غرب خليج السويس، على أن يتم فتح الباب للتقديم خلال الأسبوع الجاري، من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.وأضافت نائبة السويس، خلال لقائها اليوم أهالي الساحل بحي عتاقة، للاستماع إلى مشاكلهم وتوزيع بطاطين على الأكثر احتياجا، أنه جرى تشكيل فريق عمل لمكتبها مقسم على أحياء السويس الخمسة، كل فريق يقوم بجولة على أهالي كل منطقة لجمع المشاكل التي تواجه المواطنين، فيما استمعت النائبة السويس لمشاكل أهالي المنطقة وكان من أبرزها دفن كابل كهربائي وعزل السقف لمحول كهربائي حمايةً للمواطنين، بالإضافة إلى الاحتياج لعربات كسح لتنظيف مخلفات الصرف الصحي.