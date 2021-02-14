محافظ الشرقية يستجيب لشكوى «واتساب» بإزالة بناء مخالف ونقل عامود كهرباء

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بتنفيذ إزالة فورية لأعمدة الدور السابع لبناء داخل حارة عرضها 4 أمتار بقرية "شيبة النكارية" وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كما أمر المحافظ إيهاب خاطر، رئيس مدينة القنايات، بسرعة نقل عامود كهرباء يتوسط الشارع الرئيسي للمدخل الخلفي لعزبة أبوليلة، ما يشكل خطرا على أرواح المواطنين ويعرضهم لوقوع حوادث السيارات.وكان "واتس" محافظ الشرقية قد تلقى شكاوى من المواطنين، إحداها من أهالي قرية "شيبة النكارية" التابعة لمركز ومدينة الزقازيق يتضررون من وجود بناء مخالف لأعمدة الدور السابع لبناء داخل حارة عرضها 4 أمتار بالقرية بالمخالفة للقانون، ما يمثل خطرا على أرواح المواطنين القاطنين بالمنازل المجاورة.والشكوى الأخرى من أهالي مدينة القنايات يتضررون من وجود عامود كهرباء يتوسط الشارع الرئيسي للمدخل الخلفي لعزبة أبوليلة.