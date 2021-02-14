تشديد القيود الاحترازية في 4 مناطق إيطالية

جرى تشديد القيود في أربع مناطق بإيطاليا ابتداء من اليوم الأحد، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.وقامت وزارة الصحة بتصنيف مناطق توسكاني وليجوريا وابروزيا وترينتنو ضمن ما يطلق عليه المناطق البرتقالية، مما يعني إغلاق الحانات والمطاعم، وعدم قدرة المواطنين على مغادرة المنطقة المحيطة لمنازلهم ماعدا في الحالات الطارئة.وقالت الوزارة إنه سوف يتم تطبيق القيود لمدة 15 يوما كبداية.ويشار إلى أن معظم المناطق في البلاد تعد حاليا ضمن المناطق الصفراء، مما يعني تخفيف القيود.