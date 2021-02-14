الثلاثاء.. مجلس الأمة الكويتي يعقد جلسة خاصة لبحث التعامل مع تداعيات كورونا

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، عقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة الإجراءات الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة عنه.وقال الغانم في كلمة له اليوم الأحد: "سمو رئيس مجلس الوزراء أبلغني بموافقة الحكومة على حضور الجلسة الخاصة التي طلبها النائب أسامة المناور، ومجموعة من النواب لمناقشة الإجراءات والسياسية الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة عنه والقرارات الحكومية وتداعياتها".وأضاف: "بعد التنسيق مع مقدمي الطلب، تقرر بأن تكون الجلسة الخاصة يوم الثلاثاء القادم، وأدعو النواب إلى عمل المسحة الـ pcr، حيث ستزودهم الأمانة العامة بالتفاصيل المتعلقة بالوقت والمكان".وتابع الغانم: "أتمنى أن تنتهي المسحات يوم الإثنين حتى يتمكن الجميع من الحضور للجلسة الخاصة يوم الثلاثاء وسأوجه الدعوة الآن لعقد هذه الجلسة".