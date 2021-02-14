محافظ الشرقية يستجيب لأهالي قرية منية سنتا ويتفقد مكتب البريد

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مخاطبة رئيس هيئة البريد بالشرقية للوقوف على أسباب عدم تشغيل مكتب بريد قرية منية سنتا، التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، بعد أن تم الانتهاء منه وتجهيزه بمعرفة رئاسة المركز لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.جاء ذلك خلال تفقده مشروع تنفيذ محطة معالجة صرف صحي أولاد سيف، حيث استوقفه عدد من أهالي قرية منية سنتا، يشكون له من عدم قيام هيئة البريد باستلام وتشغيل مكتب بريد القرية، ليقرر المحافظ التوجه للمكتب لمعاينته على الطبيعة والوقوف على كافة احتياجاته، وكذلك للتعرف على أسباب عدم تشغيله حتى الآن، ليقرر مخاطبة هيئة البريد بالشرقية لاستيضاح أسباب عدم البدء في التشغيل بالرغم من جاهزية المكتب للعمل.وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة لن تتواني في خدمة المواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، وتسعى جاهدة للنهوض بالخدمات البريدية المقدمة للمواطنين باعتبارها تعد إحدى الركائز الرئيسية لدعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي والوصول إلى الاقتصاد الرقمي.