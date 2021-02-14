حبس صاحب أكاديمية وهمية بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس صاحب أكاديمية وهمية لترويج الشهادات الجامعية المزورة للنصب على الدارسين راغبى الحصول على شهادات الجامعية والماجستير والدكتوراه 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية حول الواقعة.وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام أحد الأشخاص- مقيم بمصر الجديدة القاهرة- له معلومات جنائية بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية الأجنبية والمصرية، وقام بإنشاء موقع إلكترونى باسم الأكاديمية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وأعلن من خلاله بأنه وكيل معتمد دولى للعديد من الجامعات المصرية والأجنبية والمعاهد المختلفة وإمكانية منح شهادات علمية (دبلوم - ماجستير - دكتوراه) فى العديد من المجالات والتخصصات التعليمية (الصيدلة - الطب - التغذية العلاجية - الأمن الصناعى - العلاج الطبيعى - التمريض - إدارة الأعمال - الهندسة)، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من المواطنين راغبى الحصول على تلك الشهادات نظير تحصله على مبالغ مالية طائلة منهم.وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف مقر الشركة وأمكن ضبط المتهم.وبتفتيش مقر الشركة عثر على العديد من المطبوعات التى تؤكد نشاطه الإجرامى شهادات دراسية "مزورة" - كارنيهات منسوب صدورها للعديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية - دفاتر إيصالات استلام نقدية - مجموعة من المستندات الخاصة براغبى الدراسة بالأكاديمية - كتب ومناهج لمواد دراسية- جهاز حاسب آلى بمشتملاته - جهاز لاب توب، طابعة كمبيوتر، ماسح ضوئى.وبفحصها فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين احتوائها على برنامج تعديل الصور الفوتوغرافية، صور جميع المستندات المضبوطة، موقع إلكترونى باسم الأكاديمية يعلن من خلاله عن مزايا الدراسة بالأكاديمية وتوفير فرص عمل للدارسين.بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بممارسة نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم إنشاء أكاديميات تعليمية وهمية واتخاذها ستارًا فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية.