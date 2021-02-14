36.5 مليون جنيه لحماية تل العمارنة وطريق أسيوط من السيول

تستمر وزارة الموارد المائية والري، فى تنفيذ خطة مواجهة الأمطار والسيول، حسب الخطة القومية، وتجنبا لحدوث أي أزمات من خلال خطة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بالرى لمتابعة حالة السيول والاستعداد لها ومحاولة تقليل المخاطر الناجمة عنها، بالإضافة إلى إنشاء عدد من البحيرات الجبلية والصناعية وسدود الإعاقة والتوجيه بالمحافظات.ويواصل قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بوزارة الموارد المائية والري، الأحد، تنفيذ أعمال حماية البنية الأساسية الوادى العمرانى الغربى بمحافظة أسيوط من أخطار السيول، حيث بلغت نسبة التنفيذ 80%، وذلك بقيمة قدرها 36.57 مليون جنيه، وتبلغ السعة التخزينية 2.4 مليون متر، وتشمل الأعمال الصناعية إنشاء سد ركامى، وجسر لحماية منطقة تل العمارنة وحماية طريق أسيوط القاهرة الشرقى من أخطار السيول، تنفيذ الإدارة العامة للتوسع الأفقى والمشروعات بأسيوط.من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم تنفيذ خطة متكاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول، تتضمن إنشاء بعض السدود والبحيرات الصناعية وحوائط التوجيه، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة على كافة الأعمال والمشروعات التى تنفذ في إطار خطة الحماية من أخطار السيول، وإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة، من خلال المهندسين وطاقم التنفيذ.