ما حكم دعاء دخولِ شهر رجب؟.. الأزهر يجيب

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن حكم الدعاء في بداية شهر رجب، وجاء رد الأزهر كالآتي.الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وعلى آله وصحبه أجمعين.وبعد فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول إذا دخل رجب: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبارك لنا في رمضان». [أخرجه أحمد] وهو حديث ضعيف، إلا أنه يُعمل به في فضائل الأعمال.وبناء عليه فدعاء دخول رجب مشروع، لأن الحديث الوارد فيه وإن كان ضعيفًا إلا أنه يؤخذ به في فضائل الأعمال، ولأن مطلق الدعاء يجوز، فلا يوجد ما يمنع منه.