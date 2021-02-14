التموين تطرح البلطي الأسواني بـ22 جنيها

قال هاني سلامة مدير فرع الشركة المصرية لتسويق الأسماك بالدقي، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم ضخ 1.5 طن أسماك طازجة ومجمدة بتخفيضات بالفرع بنسبة 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.وأضاف لـ"الدستور"، أنه تم تخفيض أسماك البلطي الأسواني الشبارة إلى 22 جنيها للكيلو، والدباش إلى 32 جنيها، والبربوني لـ 65 جنيها، بفارق 10 جنيهات في الكيلو الواحد.ولفت إلى أنه يتم طرح أسماك الثعابين بـ 160 جنيها، والمكاريل بـ 28 جنيها، والأسباني بـ 37 جنيها.وأوضح أن هناك إقبال كبير على شراء الأسماك خلال الموسم الشتوي.