«التضامن»: خطة للكشف ودعم ذوي الاحتياجات بقرى «حياة كريمة»

قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير برنامج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن القوافل الطبية للمبادرة تستهدف عدة فئات منها ذوي الإعاقة، حيث سيتم الكشف المبكر عن إعاقة الأطفال من سن صفر إلى 5 سنوات، موضحا أنه سيتم الكشف على كل الأطفال بقرى "حياة كريمة"، كما أنه من المستهدف إطلاق قوافل للكشف المبكر عن الإعاقات لمساعدتهم على التأهيل الحركي والدعم النفسي، وسيكون ذلك إما في المراكز أو الوحدات حتى لا يكون هناك عبء عليهم.وأضاف عبدالفتاح، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه من المستهدف حصول الأشخاص ذوي الإعاقة بقرى "حياة كريمة" على بطاقة الخدمات المتكاملة، كما سيتم توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لهم، بالإضافة إلى تيسير قوافل للكشف المبكر عن الإعاقات البصرية، خاصة تلاميذ المدارس وسيتم توزيع النظارات الطبية على الحالات التي تحتاج لها، بالإضافة إلى إجراء جراحات لغير القادرين وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.