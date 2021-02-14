وزير الدفاع الأمريكي الجديد يسعى إلى طمأنة الشركاء في «الناتو»

سيجدد وزير الدفاع الأميركي الجديد لويد أوستن، تأكيد التزام الولايات المتحدة حيال حلف شمال الأطلسي، وسيعد الحلفاء بعدم اتخاذ أي قرار مهمّ بدون التشاور معهم، بهدف طي صفحة سنوات الرئيس السابق دونالد ترامب.ويعقد وزراء الدفاع في الدول الأعضاء في الحلف اجتماعًا عبر الفيديو الأربعاء والخميس، وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي الجمعة أن أوستن سينقل رسالة "إيجابية حول أهمية الحلف الأطلسي".وأضاف أن أوستن "يريد إحياء التزامنا حيال الحلف" مشيرًا إلى أن رسالته "ستكون أننا أفضل عندما نتحرك معا والعمل كفريق يجعلنا أقوى والأمن الجماعي هو أمن مشترك ويصبّ أيضًا في مصلحتنا المشتركة".