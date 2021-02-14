مرثا محروس: نشر تركيا خريطة «أطماع أردوغان» أوهام من رسم خياله

أكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن نشر التلفزيون الرسمي التركي خريطة عن أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستعمارية 2050، ما هي إلا أوهام.وأضافت محروس، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أوهام الدولة العثمانية ما تزال تراود أردوغان وجماعته من التنظيم الدولي للإخوان، ولا يعلم أن مخطط تقسيم دولته، قادم لا محالة، فحقوق الأكراد المستباحة سترد يوما ما.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه يلاحظ من هذه الخريطة أن كل ما يشمل نطاق انتشار الإسلام السني هو ليس في نطاق الامتداد العثماني، في حين أن إيران حافظوا عليها وعلى إسرائيل وترك الجزء الشيعي في افغانستان، وكذلك الجزء الخاص بالمسيحية الأرثوذكسيه في البلقان.وتابعت عضو تنسيقية الشباب: "لذلك فهو ليس مجرد حلم الخلافة العثمانية فحسب، لكنه بيحلم يكون ممثل الشرق أمام قوى الغرب، وفي اعتقاده أن قوى الغرب الكاثوليكي فرنسا وليس غيرها، لذلك الخريطة غير شاملة تونس والجزائر والمغرب رغم أنهم مسلمين سُنه".وأوضحت النائبة، أن هذه الخريطة هي مجرد أوهام ولا يمكن حتى أن ترتقي إلى مفهوم الأحلام، فالأحلام جائزة التحقيق أما الوهم كذبة يصدقها صانعها فقط.