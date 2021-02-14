أنقذه الأهالي من الموت.. إصابة شاب سقط من قطار بنجع حمادى

أصيب شاب في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم الأحد، وذلك إثر سقوطه من على رصيف قطار بمحطة سكك حديد المدينة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، بعدما أنقذه المواطنون المتواجدون على رصيف المحطة من الموت المحقق.



وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد إصابة، محمد محمود عمران، 30 عامًا، باشتباه كسر في الساق اليمنى، وذلك بسبب سقوطه من على رصيف القطار بمحطة السكك الحديد في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.



وعلى الفور تم نقل المصاب لمستشفى بهجورة التكاملي بنجع حمادي، وذلك لتلقي العلاج اللازم، بعدما أنقذه المواطنون بمحطة القطارات من الموت المحقق، فيما قد تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.