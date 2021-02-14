«الصحة العالمية» تستعرض وضع كورونا شرق المتوسط غدًا

يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، غدا الإثنين، مؤتمرا صحفيا عن طريق الفيديو حول تطورات جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) في الإقليم.ويشمل المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة (كوفيد- 19)، الاحتياجات والأولويات الإنسانية في لبنان وباكستان.يشارك في المؤتمر أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، ونجاة رشدي، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في لبنان، والدكتورة جوليان هارنيس، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في باكستان، والدكتور عبدالناصر أبوبكر، رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.