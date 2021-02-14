بعد استجوابها.. إخلاء سبيل مدرس اتهم بهتك عرض طفلة بالمنوفية

أمر المحامي العام بمحافظة المنوفية، بإخلاء سبيل المدرس "ي.ع"، الذي اتهم بهتك عرض طفلة 8 سنوات، لاستبعاد شبهة الجناية، وحفظ التحقيق في القضية، بعد ورود تقرير الطب الشرعي وأقوال الطفلة المجني عليها، وكذلك الشهود اللذين أكدوا أقوال الطفلة في تحقيقات النيابة العامة.وكشف عبدالعزيز نصير، محامي الطفلة "ن. ب" والذي أتهمت أسرتها مدرسها الخاص بهتك عرضها، في وقت سابق، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدا أن النيابة استدعت الطفلة فور استفاقتها من الغيبوبة لسؤالها عن ما حدث لها وأسباب تواجد علامات حمراء وزرقاء في الجزء السفلي من جسمها، وسؤالها عن تحرش المدرس بها من عدمه.وأضاف "نصير"، أن الطفلة أكدت في التحقيقات أمام النيابة أن المدرس لم يتحرش بها ولم يعتدي عليها قائلة "المدرس معملش حاجه معايا"، موضحا أن الطفلة أكدت أن العلامات الحمراء والزرقاء في الجزء السفلي من جسدها لم يكن من التعدي أو التحرش بها من المدرس، حيث أكدت أن العلامات أسفل الجسم جاءت من "قرص" والدتها لها.