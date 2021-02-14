الإحصاء: ترخيص 243.6 ألف توك توك.. والدقهلية والبحيرة الأعلى

كشف تقرير رسمى صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن الانتهاء من ترخيص أكثر من ربع مليون مركبة توك توك بعدد 243.661 ألف مركبة حتى منتصف عام 2020.وأشار إلى أن إجمالى عدد المركبات المرخصة بمختلف أنواعها "ملاكى، نقل عام، دبلوماسية، خدمة عامة، مقطورات"، وأخرى، بلغ 10.472 مليون مركبة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.ولفت تقرير الإحصاء إلى أن العدد الأكبر من مركبات التوك توك المرخصة تركزت بمحافظات الدقهلية بعدد 41.6 ألف توك توك، تليها البحيرة بعدد 22.8 ألف توك توك، ثم كفرالشيخ 22.2 ألف توك توك، الجيزة بعدد 22.178 ألف توك توك، الغربية 22.140 ألف توك توك، بينما تذيل القائمة محافظات السويس وجنوب سيناء دون مركبات توك توك مرخصة.