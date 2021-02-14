محافظ المنوفية يسلّم 22 عقدا لمشروعات الري بالتنقيط

سلّم اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والمحاسب محمد موسي نائب المحافظ، والمهندس علاء عزت سعود رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية، اليوم الأحد، عددا من عقود مشروعات الري الحديث بدائرة المحافظة وعددها 22 عقدا، وذلك في إطار المشروع القومي للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.جديد بالذكر أن مشروعات الري الحديث أصبحت ضمن المشروعات الممولة من محافظة المنوفية، بواقع عشرة آلاف جنيه للفدان بفائدة ميسرة قدرها 5.5%.