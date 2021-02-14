توريد 60% من الأرز المستهدف لصوامع «التموين»

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، توريد 60% من كميات الأرز المحلي المستهدفة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال 30 شركة مضارب خلال الأسبوع الأول من فبراير الجاري، بما يوازي نحو 18 ألف طن، مشيرا إلى أن شركات مضارب القطاع العام ما زالت تورد الأرز المحلي من خلال مضاربها وتعبئتها وتوزيعها على مخازن تجارة الجملة.وأضاف شحاتة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن مخازن تجارة الجملة التابعة لشركتي تجارة الجملة تقوم بشكل منتظم باستلام الكميات الموردة للأرز التمويني من شركات المضارب.وقال رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات إن الإنتاج المحلي للأرز يكفي الاحتياجات لمدة عام كامل ويحقق اكتفاء ذاتيا بنسبة 100%، وهو من السلع الأساسية والاستراتيجية والضرورية التي يتم توفيرها على البطاقات التموينية.