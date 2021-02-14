للمرة الأولى.. بايدن يقضي عطلة نهاية الأسبوع في منتجع كامب ديفيد

يقضي الرئيس الأمريكي جو بايدن، عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد للمرة الأولى في فترة رئاسته بينما ينهي مجلس الشيوخ ثاني محاكمة لعزل سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقا لما نقله الموقع الأمريكي "ذا هيل".وتابع الموقع الأمريكي نقلا عن مسؤول بالبيت الأبيض أن "بايدن" وعائلته يقضون عطلة نهاية الأسبوع في منتجع جبلي في غرب ماريلاند، وهي الوجهة التقليدية لقضاء العطلات لرؤساء الولايات المتحدة.وذكرت "رويترز"، أن "بايدن" وصل إلى المجمع شديد الحراسة الذي تديره البحرية الأمريكية، وانضم إليه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ونائب رئيس الأركان بروس ريد.وقال موقع "ذا هيل"، أن الرحلة تمثل تحولًا كبيرا من الرئيس الأمريكي، الذي غالبًا ما اختار السفر إلى ممتلكاته في نيوجيرسي وفلوريدا لرحلات نهاية الأسبوع.و قاد الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر عام 1978، اتفاقيات كامب ديفيد التاريخية، وهي اتفاق سياسي بين مصر وإسرائيل، بعد جولة من المفاوضات والمحادثات بين الجانبين.