رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

للمرة الأولى.. بايدن يقضي عطلة نهاية الأسبوع في منتجع كامب ديفيد

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:28 م
بايدن
بايدن
أمينة ذكى
طباعة
يقضي الرئيس الأمريكي جو بايدن، عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد للمرة الأولى في فترة رئاسته بينما ينهي مجلس الشيوخ ثاني محاكمة لعزل سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقا لما نقله الموقع الأمريكي "ذا هيل".

وتابع الموقع الأمريكي نقلا عن مسؤول بالبيت الأبيض أن "بايدن" وعائلته يقضون عطلة نهاية الأسبوع في منتجع جبلي في غرب ماريلاند، وهي الوجهة التقليدية لقضاء العطلات لرؤساء الولايات المتحدة.

وذكرت "رويترز"، أن "بايدن" وصل إلى المجمع شديد الحراسة الذي تديره البحرية الأمريكية، وانضم إليه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ونائب رئيس الأركان بروس ريد.

وقال موقع "ذا هيل"، أن الرحلة تمثل تحولًا كبيرا من الرئيس الأمريكي، الذي غالبًا ما اختار السفر إلى ممتلكاته في نيوجيرسي وفلوريدا لرحلات نهاية الأسبوع.

و قاد الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر عام 1978، اتفاقيات كامب ديفيد التاريخية، وهي اتفاق سياسي بين مصر وإسرائيل، بعد جولة من المفاوضات والمحادثات بين الجانبين.

موضوعات متعلقة

«الأبحاث» الأقرب.. 3 سيناريوهات يتوقع إعلانها من «التعليم» بشأن الامتحانات

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

«الصحة»: نجحنا في تخطي ذروة كورونا بالإجراءات الوقائية

الصور

image description

مبادرة «بإيدين ولادنا.. هنجمل طرق بلادنا» تواصل تطوير شوارع أسيوط

image description

جامعة أسيوط تطلق برنامجا تدريبيا للإقرارات الضريبية الإلكترونية

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالزرابي

image description

ننشر تفاصيل اختيار رؤساء لجان الثانوية العامة بدمياط

image description

على مساحة 5 أفدنة.. افتتاح وحدة مرور جمصة بالدقهلية (فيديو)

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

«الأبحاث» الأقرب.. 3 سيناريوهات يتوقع إعلانها من «التعليم» بشأن الامتحانات

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

تعرف على سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى الأحد 14-2-2021

احتراق 100 صهريج وقود عند الحدود بين أفغانستان وإيران

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

مناقشات متعددة للأطفال بثقافة المنوفية

هناء نور: الحب لا يقتصر على علاقة الرجل بالمرأة

منى العساسي: الحب في فترة المراهقة يتجلى في نظرة مسروقة (حوار)

بمناسبة «الفالنتين».. هذه رسائل زوجات الأدباء في عيد الحب