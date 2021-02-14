المعارضة التركية: حزب أردوغان يبطئ عملية تلقيح المواطنين ضد كورونا

نقلت صحيفة جمهوريت التركية، اليوم الأحد، عن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، قوله إن حكومة حزب العدالة والتنمية ستعمل في الفترة القادمة على إبطاء عملية تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، متوقعًا أنه لن تكون هناك مرحلة ثانية.وأوضح نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن تركيا استوردت 550 آلاف جرعة فقط من اللقاح، رغم تصريحات وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، بتعاقد الحكومة على 13 مليون جرعة خلال عام 2021.وأضاف النائب المعارض أن كل عمليات التلقيح التي جرت في الفترة الماضية، كانت للعاملين في مجال الرعاية الطبية، وبعد ذلك أبطأت حكومة حزب العدالة والتنمية هذه العملية، لأنه لا يوجد مرحلة ثانية أو لقاحات أخرى.وتابع" أوزال" أن أزمة اللقاح أصبحت من ضمن الأزمات التي يعانيها المجتمع التركي، وقال إن عملية التطعيم لم تكن شفافة بالكامل، وأن وزارة الصحة التركية أصبحت تتجاهل الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة أو تأتي نتائج تحليلات "بي سي أر" الخاصة بهم إيجابية، كما أخفوا الأرقام الحقيقية للإصابات مما ساهم في زيادة المصابين بالوباء.