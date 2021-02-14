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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موعد إعلان الخريطة الزمنية للعام الجامعي ٢٠٢١

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:03 م
العام الجامعي
العام الجامعي
ريم محمود
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ننشر موعد إعلان الخريطة الزمنية للعام الجامعي ٢٠٢١ حيث ينتظر العديد من أولياء الأمور وطلاب الجامعات ما سيعلنه وزيرا التعليم العالي والتربية والتعليم بشأن الامتحانات ومصير الفصل الدراسي الثاني، حيث سيتم عقد اجتماع اليوم يتم من خلاله الكشف عن موعد الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢١ بالإضافة إلى أنه سيتم التعرف على مصير الامتحانات.

ووفقا لذلك قد قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاتفاق مع الجامعات على توضيح هام وعاجل، حيث توضح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد فى اجتماعها مساء السبت ١٣ فبراير ٢٠٢١ برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين فقد تم مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى.

موعد إعلان الخريطة الزمنية للعام الجامعي ٢٠٢١

يتم وضع خريطة العام الجامعي يوم الخميس المقبل بالإضافة إلى استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول مع عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات والمعاهد.

واستقرت الأمور على أن تجرى الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وحول البرنامج الزمني قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها إنه سوف يناقش المجلس الأعلى للجامعات فى جلساته القادمة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العلمية.

في سياق منفصل، لفت الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي إلى ضرورة استعداد المستشفيات الجامعية لعودة الدراسة وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية الوقائية والاحترازية بالمستشفيات الجامعية وتوافر كافة الأدوية اللازمة لتقديم خدمة صحية متميزة  لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين سواء فيما يتعلق بفيروس كورونا أو غيره من الحالات المرضية.

ووجه الدكتور عبدالغفار باستمرار رفع درجة استعداد المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك استعداد المستشفيات الجامعية لزيادة السعة الاستيعابية لمستشفيات العزل في أي وقت وفق معدلات الانتشار الوبائي للفيروس، والتنسيق مع وزارة الصحة من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية؛ لتوفير اللقاح للفرق الطبية للعاملين بمستشفيات العزل كأولوية أولى، يليها أعضاء الفريق الصحي بالجامعات المصرية.

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