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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

3 وفيات و804 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:27 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 3 وفيات و804 اصابات بفيروس كورونا و522 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت أنه تم تسجيل حالتي وفاة في الضفة الغربية "رام الله 1، الخليل 1"، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

وقالت وزيرة الصحة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل (131)، ضواحي القدس (46)، جنين (64)، قلقيلية (20)، سلفيت (62)، بيت لحم (82)، نابلس (78)، طولكرم (43)، أريحا والأغوار (12)، رام الله والبيرة (188)، طوباس (2)"، قطاع غزة (74). 

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل (43)، ضواحي القدس (0)، جنين (19)، قلقيلية (7)، سلفيت (27)، بيت لحم (94)، نابلس (7)، طولكرم (14)، أريحا والأغوار (6)، رام الله والبيرة (94)، طوباس (11)"، قطاع غزة (200). 

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 60 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تم إجراء 5177 فحصا.

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