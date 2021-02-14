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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

خزعل الماجدي: رسالتي في الحياة كلّها عن الحب ولا سواه

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:26 م
خزعل الماجدي
خزعل الماجدي
نضال ممدوح
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يحل علينا اليوم 14 فبراير، عيد الحب، أو ما اصطلح على تسميته بـ "الفالنتاين". وفي هذا السياق تستعرض "الدستور" آراء أبرز الكتّاب والأدباء العرب عن الحب.


قال الشاعر والمفكر العراقي خزعل الماجدي بمناسبة عيد الحب: "المعنى الوحيد الذي تهدف له حياتنا الفانية هو الحب، فلا وجود لما ينافسه، فهو مبرر وجودنا وسعادتنا، في أساطير الخليقة القديمة، الشرقية بشكل عام، واليونانية بشكل أوضح، تظهر في بداية الخلق العناصر الأربعة المكوّنة للكون كلّه وهي ( الهواء٬ النار٬ الماء٬ التراب ) ومعها عنصر خامس هو ( الحب ) ويسمى باليونانية "إيروس"، لكي يربط بين هذه العناصر فيكون تفاعلها مع بعضها وتظهر تفاصيل الكون من سماء وأرض وبحار وأنهار وهواء وحياة ".

وأضاف في تصريحاته لـ "الدستور": "فلنتخيل كيف أن الحب هو سبب الخلق وهو أساس الخليقة كلّها. ولذلك هو موجود في كلّ شيء٬ وعلينا أن نكتشف وجوده فيها ليكون سبب سعادتنا".

وتابع: "تجربتي في هذا المجال تقول إني لا أعرف الإبداع في أي شيء إلاّ من خلال الحب، حين يحضر الحبّ مع أي بداية لي مع الكتابة والمرأة والعلاقات العامة والفن والجمال والسفر.. ألخ يكون الإبداع واجد نفسي صانعًا ماهرًا، أما بدون الحب فأبدو متململًا وحائرًا".

واستكمل: "الحب هو ما عرفته من الحياة وما سأودع العالم به، لم يعرف الكره قلبي أبدًا ولم أسمح للكره بالتسلل لروحي لأني أعرف أنه سيُفسدها.. حتى الذين كرهوني وشتموني هنا وهناك بسبب آرائي وما أكتبه أو لأسباب أخرى وأغلبهم لا أعرفهم، لم أكرههم ولم أردّ عليهم بالكراهية حتى لا ألوّث مبدأ الحب الذي أعتنقه بكراهيتهم".

وأوضح الماجدي: كل أيامي هي عيد في الحب، كل ما أكتبه مشبّع بالحب٬ رسالتي في الحياة كلّها هي عن الحب ولا سواه.أحببت كلّ ثقافات وحضارات الإنسان، أحببت كل أنواع الحيوانات والنباتات واعتبرتها نعمة من نعم تنوع الطبيعة، بل تنوع أشكال الحب في أدمغتنا وقلوبنا.

وأكمل: "أحببت كل أجناس وألوان وأشكال البشر٬ أحببت تنوعّه ولمسات ثقافته المختلفة في الفن والطعام والشراب والكتابة٬ حتى الأديان كلّها احتضنتها في قلبي ولم أسفّه دينًا في حياتي، لكني لا أقبل ان يتهدّم الإنسان بسببها أو بسبب أي نوع من أنواع الثقافات السلبية الضيقة والمحتقنة، عرف قلبي الحب بأبهى صوره وأشكاله، أحببت كثيرًا، وأحببت زوجتي وأبنائي وأحفادي وأصدقائي وصديقاتي، لا أجد حاجزًا بيني وبين من أحب بل أزداد ثراءً معه وأزيده معرفة وثراءً. ولابد من القول أن أعظم أشكال الحب يكمن في أن نعطي، ونعطي ونعطي، وأن لانتعلّم الأخذ فهو سيجيء لأن المحب الآخر الذي نحبه سيعطينا بسخاء أيضًا حتى لو كان نهرًا أو جبلًا أو سمكة، فكيف بالإنسان الذي نحبه فلاشك أنه سيضاعف عطاياه بشرط أن نعطي بلا حساب وبلا انتظار ما نأخذه منه".

وأكد على أن عيد الحب رمز مكثف على شكل يوم محدّد لسرمدية الحب ودوامها في الكون والنفس والحياة كلّها، فلنحتفل به مادام أصبح اتفاقًا٬ وبذلك سنحتفل بالحب كلّه.

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