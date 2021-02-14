«الغضبان»: قرب انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة تقاطع الأمين وكسرى بالمناخ

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأحد عن قرب انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف وإضاءة تقاطع الأمين وكسري والواقع فى نطاق حى المناخ بمحافظة بورسعيد، تحت إشراف مديرية الطرق، وذلك فى إطار خطة المحافظة المتكاملة لتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف أحياء المحافظة.وأكد المحافظ أن بورسعيد تشهد حاليا طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأهمها رفع كفاءة منظومة الطرق بنطاق المحافظة وخاصة فى المناطق الحيوية فى منتصف المحافظة، بما يساهم فى تحقيق السيولة المرورية ومنع التكدس المرورى والتيسير على المواطنين، لافتا أن هناك خطة شاملة للتطوير فى طرق المحافظة بالتوازى تماشيا مع الطفرة فى المشروعات الخدمية والتنموية المقامة.