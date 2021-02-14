مرصد الأزهر يدعو لتأمين كافة الخطوات الخاصة بلقاحات كورونا

تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، العديد من التصريحات التي حذرت من ارتفاع معدلات الجريمة خلال تسليم جرعات اللقاحات، ووجود خطط لاستهداف الشحنات والمخازن وذلك بالتزامن مع انطلاق سباق اللقاحات في العالم للخروج من جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أثرت سلبًا على حياة الملايين حول العالم.وأوضح المرصد أن تلك التحذيرات التي تم رصدها من قبله، سبقها سلسلة من التقارير التي قام بإعدادها لكشف الروابط المتشابكة والمعقدة بين العناصر الإجرامية والجماعات الإرهابية، الأمر الذي يدعم تلك المخاوف خاصة مع وجود شواهد تاريخية على استهداف الجماعات الإرهابية للقاحات الخاصة بشلل الأطفال ـ على سبيل المثال ـ في باكستان، وأفغانستان، ونيجيريا، لذا يسلط مرصد الأزهر الضوء على التهديدات المحيطة بلقاحات كورونا من قبل الجماعات الإرهابية في تقريره الأخير الذي جاء تحت عنوان (لقاح كورونا في مرمى تهديدات الجماعات الإرهابية).