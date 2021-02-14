إنشاء معمل لتحاليل «PCR» بـ 2 مليون جنيه بسفاجا في البحر الأحمر

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، إنشاء معمل لتحاليل "PCR" بالإدارة الصحية بسفاجا وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية للتحاليل بتكلفة اجمالية 2 مليون و300 ألف جنيه لخدمة أهالي الجنوب، والقادمين بميناء سفاجا البحري والقادمين بمطار مرسى علم، وذلك لتخفيف العبء والزحام على معمل الغردقة، وللتيسير على المواطنين والسياح.أوضح محافظ الأحمر أن إنشاء المعمل يأتي ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، من خلال تطوير المستشفيات الحكومية، وإنشاء المعامل وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية لخدمة المواطنين والتيسير عليهم، لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.أشار المحافظ إلى أن هناك تعاونا كبيرا من قبل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتوفير الدعم المطلوب وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، وتتابع بنفسها أية شكاوى وتتدخل لحلها، موجهًا الشكر لكافة الأطقم الطبية لجهودهم المتواصلة وحسن معاملتهم للمرضى بإشراف وكيل وزارة الصحة بالبحر، الأحمر الدكتور تامر مرعي.