باسل خياط يكشف عن الإعلان الرسمي لمسلسله الجديد «قيد مجهول»

عرض الحساب الرسمي للنجم باسل خياط، على "إنستجرام" الإعلان الرسمي لمسلسله الجديد "قيد مجهول"، والمنتظر عرضه قريبًا على منصة "OSN"، كأول مسلسل سوري يُعرض على منصة إلكترونية.ويظهر في الإعلان المليء بأجواء من الإثارة، الفنان بمظهر جديد وبشخصية كثيرة العلاقات النسائية، وتدور حولها الكثير من المشكلات التي يحقق فيها الأمن الجنائي.المسلسل يدور في أجواء درامية من الإثارة والتشويق ومكون من 8 حلقات، ويشارك في بطولته عبد المنعم عمايري، وإيهاب شعبان، ونظلي الرواس، وهيا مرعشلي، وجيانا عيد، ورامي أحمر، وترف التقي، ونخبة من نجوم الدراما السورية، ومن إخراج السدير مسعود، وتأليف محمد أبولبن ولواء يازجي، مدير التصوير هيثم حسني ومن إنتاج محمد مشيش iProductions.