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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: ضبط وإعدام 181 طن أغذية فاسدة بـ3 محافظات

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:41 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ضبط وإعدام 181 طنا و841 كيلو أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية بمحافظات (القاهرة، القليوبية، البحيرة)، وذلك في الفترة من 7 إلى 10 فبراير الجاري.

وتأتي هذه الحملات في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

وقامت الوزارة بالمرور على 10 منشآت غذائية خاصة بتصنيع الزيوت والعصائر و"البلح" بتلك المحافظات؛ للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، وقامت بضبط وإعدام 181 طنا و841 كيلو أغذية متنوعة للشك في صلاحيتها وتغير خواصها الطبيعية، كما تم سحب 49 عينة أغذية متنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة.

من جانبه، أضاف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه تم تحرير 79 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل 9 منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذه المنشآت، وذلك حرصًا على الصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الأغذية التي تم ضبطها كان من المتوقع طرحها في الأسواق خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وأكد "عيد" استمرار تشديد الرقابة المستمرة والدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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