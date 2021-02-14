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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فرانس برس» تُسلط الضوء على اكتشاف أقدم مصنع للجعة في العالم جنوب مصر

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:24 م
مصنع جعة
مصنع جعة
أمينة ذكى
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سلطت وكالة «فرانس برس» الضوء على الاكتشافات المصرية الأثرية الأخيرة، لاسيما اكتشاف مصنع جعة يعتقد أنه الأقدم في العالم.

فيما قال موقع «فري ماليزيا» توداي أن مصنع الجعة المصرية من من المحتمل أن يعود إلى عهد الملك نارمر، وتابعت: إن فريقًا من علماء الآثار اكتشف مصنع جعة عالي الإنتاج يُعتقد أنه "الأقدم" في العالم في موقع جنائزي في أبيدوس في جنوب مصر.

حيث كشفت البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة، برئاسة الدكتور ماثيو آدمز من جامعة نيويورك، والدكتورة ديبورا فيشاك من جامعة برينستون، التي تعمل في شمال أبيدوس جنوب مصر، عما يُعتقد أنه أقدم مصنع جعة عالي الإنتاج في العالم.

ونقلت عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، مصطفى وزيري، قوله إن مصنع الجعة "من المحتمل أن يعود إلى عهد الملك نارمر".

جدير بالذكر ان نارمر حكم مصر منذ أكثر من 5000 عام، حيث أسس الأسرة الأولى ووحد مصر العليا والسفلى.

وبحسب وزيرى، فإن المصنع يتكون من ثمانية مساحات كبيرة كانت تستخدم "كوحدات لإنتاج البيرة"، حيث يحتوي كل قطاع على حوالي 40 أواني خزفية مرتبة في صفين.

وتابع الموقع الماليزي أنه تم تسخين خليط من الحبوب والماء المستخدم في إنتاج البيرة في أوعية، مع تثبيت كل حوض في مكانه بواسطة رافعات مصنوعة من الطين.

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