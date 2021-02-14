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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أمير هداية يفوز بجائزة هوليوود ميوزيك الأمريكية

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:38 م
أمير هداية
أمير هداية
أمير محمد خالد
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أعلن المؤلف الموسيقي أمير هداية عن فوزه ضمن فئة أفضل موسيقى تصويرية لبرنامج تليفزيوني أجنبي، عن عمله في مسلسل "دفعة بيروت" ضمن جوائز هوليوود ميوزيك إن ميديا المرموقة، كما ترشح أيضًا ضمن فئة أفضل أغنية في قائمة World Music عن أغنيته "العطور".

وانطلقت جوائز هوليوود ميوزيك إن ميديا عام 2009، وتعد الفعالية الأولى التي تحرص على تكريم الموسيقى الأصلية في الإعلام المرئي مثل الأفلام والبرامج التليفزيونية وألعاب الفيديو وغيرها الكثير، ثمّ توسّعت هذه الجوائز لتصبح المعيار الذي يُحتذى به في القطاع، ولتشمل شركاتٍ عالمية كبرى مثل "ديزني ونتفليكس"، بالإضافة إلى مجالاتٍ متنوعة مثل أفلام الرسوم المتحركة القصيرة والإنتاجات المستقلة والبرامج التليفزيونية الأجنبية.

وعبّر أمير هداية عن سعادته بالفوز بهذه الجائزة، خصوصًا وأنه كان مترشحًا إلى جانب مجموعةٍ من الأسماء الملهمة في العالم في الموسيقى التصويرية للوسائط المرئية.


وعن عمله في مسلسل دفعة بيروت، قال أمير "تدور أحداث المسلسل في بيروت في فترة الستينيات، وكان التحدي بالنسبة لي يكمن في التعريف بثقافة بلدٍ مختلف في فترة زمنيةٍ مختلفة، وتسليط الضوء على الطابع الفرنسي على الموسيقى اللبنانية في تلك الفترة من تاريخ لبنان، لذلك حرصت على استخدام هذه التوليفة الموسيقية للتعبير عن مشاعر مختلفة في المسلسل مثل الرومانسية والقلق والفرح والحزن".

وعلى هامش فوزه بجائزة أفضل موسيقى تصويرية لبرنامج تليفزيوني أجنبي، يعمل أمير مع إدارة جوائز Grammys، لإنشاء فئة جديدة تسلط الضوء على فنانين من مختلف أنحاء العالم والذين يستحقون اعترافًا دوليًا عن أعمالهم.

وفي الوقت الذي شكّل فيه ترشحه وفوزه عن مسلسل دفعة بيروت مفاجأة سارة بالنسبة لأمير، جاء ترشحه الثاني ضمن فئة الموسيقى العالمية عن أغنية العطور بفضل الشعبية التي حققتها بين الجمهور، ومن المفارقة أن الأغنية حققت هذه الشعبية واستحقت الترشيح بجدارة.

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