البورصة العراقية تغلق مرتفعة بنسبة 0.21%

أغلقت البورصة العراقية، اليوم، مرتفعة بنسبة 0.21%، متوقفة عند 523.67 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 10 شركات وانخفاض أسهم 10 أخرى، فيما حافظ عدد مماثل من الشركات على أسعار اسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 2،147،189،226 سهم بقيمة 1،299،594،480 دينار عراقي، تحصلت من إبرام 591 صفقة، شملت 30 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.