البرلمان يقر لـ«نوعيات الشيوخ» طلب تعديل تشريعي إذا لزم الأمر

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، على اقتراح مقدم من النائبين إيهاب الطماوي وأيمن أبوالعلا بشأن المادة 89 من مشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ.وأقر المجلس تعديلا على النص المقترح والمقدم من النائب إيهاب الطماوي، ينص على "أنه إذا رأت إحدى اللجان النوعية في مباشرة أدائها لموضوع معين أنه يستلزم إجراء تعديل تشريعي أو استلزام تشريع جديدـ تعد تقريرا ينص على التشريع الجديد أو التعديل ويرفع لرئيس المجلس لعرضه، ومن ثم رفع التقرير لرئيس الجمهورية".وكانت المادة قد شهدت جدلا كبيرا وتم حسم جدل الحق بخصوص الحق التشريعي لمجلس الشيوخ.