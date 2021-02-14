بدء إزالة منطقة بير أم السلطان بالبساتين لتوسعة الطريق الدائري

بدأت أجهزة المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، وأجهزة حي البساتين في تنفيذ إزالة العقارات لتوسعة الطريق الدائري بمنطقة بير ام سلطان بعد صرف التعويضات لأصحاب تلك العقارات.وحضرت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال الإزالات بمنطقة بير أم السلطان وتابعت أعمال الهدم، تمهيدا لتسليم المنطقة لتوسعة الطريق الدائري،من جهته سلم اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين، التعويضات المستحقة لأصحاب العقارات التي ستتم ازالتها لتوسعة الطريق الدائري.واجتمع رئيس حي البساتين، ولجنة من المحافظة وتم مراجعة ملفات أصحاب العقارات التي سيتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائري لحصولهم على التعويض لنزع الملكية، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بسرعة الانتهاء من كشوف الحصر الخاصة بالمستحقين تمهيدا لإزالة المنطقة وتعويضهم.