وزير خارجية الإمارات يجري مباحثات مع نظيره العماني

أجرى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، اليوم الأحد، مشاورات ثنائية مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تطرقا خلالها إلى مختلف الجوانب الخاصة بالعلاقات العُمانية الإماراتية والصلات التاريخية والثقافية بين البلدين.وأكد الجانبان، اهتمام قيادتي البلدين وحرصهما على تعميق وتوطيد التعاون البنّاء في مختلف الميادين والمجالات التي تعزز من المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.كما تبادلا وجهات النظر إزاء عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والتأكيد على أهمية العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلا عن دعم كافة الجهود والمساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم والاستقرار لمختلف الدول والشعوب.ووصل وزير الخارجية الإماراتي، صباح اليوم، إلى سلطنة عمان، في زيارة قصيرة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.وكان في استقباله والوفد المرافق لدى وصولهم، وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، والسفير خالد بن سعيد الجرادي، المكلف بتسيير أعمال دائرة المراسم بوزارة الخارجية.