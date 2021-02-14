نائبة السويس تلتقي أهالي منطقة الساحل بعتاقة لبحث مطالبهم

التقت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، مع أهالي الساحل بحي عتاقة بمحافظة السويس، اليوم، للاستماع الى مشاكلهم وتوزيع بطاطين على الأسر الأكثر احتياجا.و أكدت عضو مجلس النواب، حرصها على التواجد مع أهالي الساحل من اجل الاستماع الى مشاكلهم والعمل على حلها وتوصيلها الى المسئولين، مؤكدة أنها لن تدخر جهدا من اجل الوقوف مع أبناء المدينة الباسلة في كافة المعوقات والمشاكل التي تواجههم في المحافظة.وأشارت نائبة السويس خلال لقائها مع أهالي الساحل، إلى أنها نجحت في توفير عدد من فرص العمل في بعض التخصصات في عدد من الشركات الموجودة في قطاع شمال غرب خليج السويس، وسيتم فتح الباب لتقديم خلال الأسبوع الحالي من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.وأضافت النائبة أنه سيتم تشكيل فريق عمل لمكتبها مقسم على أحياء السويس الخمسة، كل حي يقوم بجولة على أهالي كل منطقة من اجل جمع المشاكل التي تواجه المواطنينفيما استمعت نائبة السويس الى مشاكل أهالي المنطقة وكان من أبرزها دفن "كابل" كهربائي وعزل السقف محول كهربائي، للحفاظ على سلامة المواطنين الموجودين بالإضافة الى الاحتياج لعربات كسح من اجل التنظيف مخالفات الصرف الصحي.ومن جانبهم أعرب المواطنين عن سعادتهم عن تواجد نائبة السويس وسطهم، عقب فوزها في الانتخابات وحرصها على الاستماع إلى مشاكلهم رغم انشغالها بعقد جلسات المجلس النواب.