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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ننشر تفاصيل اختيار رؤساء لجان الثانوية العامة بدمياط

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:18 م
اختيار رؤساء لجان
اختيار رؤساء لجان الثانوية العامة بدمياط
حسام فهمي
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شارك اليوم الأحد "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، في فعاليات اختيار رؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة بقاعة الاجتماعات بمدرسة دمياط الثانوية العسكرية.

وأكد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، أن الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، تتابع باهتمام بالغ كافة الاستعدادات وجاهزية اللجان وانضباطها، وتؤكد باستمرار على توفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان، وأيضا توفير سبل الراحة للمراقبين مع ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حسب قرارات رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حفاظا على الطلاب والقائمين بأعمال الامتحانات.

وأضاف "وكيل الوزارة" أن هناك تعاون وثيق مع مديرية الشئون الصحية وقطاع الطب الوقائي بشأن الكشف المبكر لأية أعراض على الطلاب والعاملين أثناء إجراء الامتحانات حيث سيتم العزل في الغرفة المخصصة لذلك داخل كل لجنة على أن يحدد الفريق الطبي المتواجد داخل مقر كل لجنة إمكانية استكمال المصاب الامتحان من عدمه أو نقله إلى المستشفى حيث تتوافر جميع الإمكانيات من أدوية ورعاية طبية.

وطالب "عثمان" الجميع بالتعاون والتكاتف من أجل الخروج بالامتحانات إلى بر الأمان، مشيدا بدور قيادات جميع أجهزة المحافظة الأمنية والصحية وكذلك رؤساء الأحياء للتعاون البناء بشأن الإجراءات المقررة للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وتأمين دخولهم وخروجهم بما يبعث رسالة اطمئنان إلى الطلاب وأولياء أمورهم.

وفي السياق ذاته شهد وكيل الوزارة فعاليات اختيار رؤساء لجان الدبلومات الفنية بقاعة الاجتماعات بمدرسة شطا الفنية الصناعية المتقدمة حرصًا منه على التواصل مع السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لباقي نوعيات الدبلومات الفنية.

وقد أكد "عثمان" على ضرورة التواصل مع غرفة العمليات أو معه شخصيًا فور حدوث أي مشكلة قد تعترض رئيس اللجنة أو تعرقل سير الامتحان، مطالبا بضرورة ضبط النفس في التعامل مع الطلاب، والدقة في مراجعة أوراق الأسئلة والإجابة، وضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

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