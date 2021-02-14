23 فبراير.. «حروب الجيل الرابع والخامس وعلاقتها بالتطرف» بالأعلى للثقافة

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ تنظم لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس ومقررتها المستشارة تهاني الجبالي، ندوة "حروب الجيل الرابع والخامس وعلاقتها بالتطرف والإرهاب"، وذلك في تمام الثانية عشرة ظهر الثلاثاء الموافق 23 فبراير الحالي، بقاعة المجلس.ومن المقرر أن يشارك بها كل من: أحمد عز الدين المفكر والكاتب الصحفي، والدكتور ماجد عياد المستشار الفني للأكاديمية العربية لإعداد القادة، اللواء الدكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، وتدير الندوة: المستشارة تهاني الجبالي مقررة اللجنة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك من خلال الرابط التالي:https:www.facebook.comConferenceDepartment