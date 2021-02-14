23 فبراير.. «حروب الجيل الرابع والخامس وعلاقتها بالتطرف» بالأعلى للثقافة
الأحد 14/فبراير/2021 - 01:16 م
آلاء حسن - إيهاب مصطفىطباعة
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ تنظم لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس ومقررتها المستشارة تهاني الجبالي، ندوة "حروب الجيل الرابع والخامس وعلاقتها بالتطرف والإرهاب"، وذلك في تمام الثانية عشرة ظهر الثلاثاء الموافق 23 فبراير الحالي، بقاعة المجلس.
ومن المقرر أن يشارك بها كل من: أحمد عز الدين المفكر والكاتب الصحفي، والدكتور ماجد عياد المستشار الفني للأكاديمية العربية لإعداد القادة، اللواء الدكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، وتدير الندوة: المستشارة تهاني الجبالي مقررة اللجنة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك من خلال الرابط التالي:
https:www.facebook.comConferenceDepartment
ومن المقرر أن يشارك بها كل من: أحمد عز الدين المفكر والكاتب الصحفي، والدكتور ماجد عياد المستشار الفني للأكاديمية العربية لإعداد القادة، اللواء الدكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، وتدير الندوة: المستشارة تهاني الجبالي مقررة اللجنة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك من خلال الرابط التالي:
https:www.facebook.comConferenceDepartment