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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بيتر ماهر الصغيران: للحب تجليات وصور كثيرة أهمها حب الأم

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:16 م
ماهر الصغيران
ماهر الصغيران
نضال ممدوح
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يحل علينا اليوم 14 فبراير، عيد الحب، أو ما اصطلح على تسميته بـ "الفالنتاين". وفي هذا السياق تستعرض "الدستور" آراء أبرز الكتّاب والأدباء العرب عن الحب.

قال القاص الشاب بيتر ماهر الصغيران بمناسبة عيد الحب، إن الحب كمعنى شامل هو إطار يجمع البشرية كلها على اختلاف المعتقدات الفكرية أو اللون أو الجنس أو النوع. أعتقد أن الحب هو الرابطة التي جمعت المجتمعات البشرية الأولى في مكان معين لتأسيس مجتمع من العلاقات بين البشر وبعضهم والبعض.

وأضاف في تصريحاته لـ "الدستور": "لولا دافع الحب أو شرارة الحب وحب الخير للآخر لأن كل شىء سيكون في الإطار العام الشامل سيخدم الجميع دون تفرقة.ما كان هناك علاقة تبادلية ومصالح مشتركة يمكن أن تجمع البشر معا، قد يكون للحب تجليات وصور كثيرة أهمها في رأيي الشخصي حب الأم فهو الحب المجرد الذي يحمل كل معاني العطاء".

تابع: لو أردنا قياس جزء من رحمة الله على البشر يمكن اختباره في حب الأم فهو الحب الأرضي المجرد.بينما الحب بين الرجل والمرأة يبحث فيه الرجل عن أم بديلة لتكملة مسيرة الأم الأصلية ولذلك قد تبدو العلاقة أكثر نصجا كلما تجردت من الذات إلى إسعاد الآخر.

وعن مفهوم الحب في إبداعه أضاف: كتبت بعض القصص التي دار محورها حول الحب وأشهر قصة كتبتها في هذا الصدد قصة "من القمة" كانت عن مفهوم حب التملك وإن الحب لا يمكن أن يؤذي الآخر أو بالجبر.

وتابع: المثل الشهير الذي يقال أن أحيانا الدبة تقتل صاحبها هو في دوافعه الداخلية حب قوي لكنه في النهاية أدى إلى وفاة صاحبها.فكلما كان الحب تلقائيا كلما فاضت المشاعر به دون أى عناء.

وأكدت: "كتبت الكثير من الأشعار عن الحب سواء ما بين البشر أو الحب بين الرجل والمرأة وكيف أن الحب لا يحتمل الكذب أو الزيف ومثل الورقة البيضاء كل شىء غير حقيقي يدنسه وينزع عنه البراءة والبساطة، تناولت في رواية لم تنشر بعد عدد من العلاقات أبطالها طرفي الإنسانية رجل وامرأة.من أقصى التطرف في الحب الذي أدى للإيذاء والقتل.ثم إلى أقصى العقلانية فهى كانت علاقة بين رجل وامرأة بدأت في الطفولة واستمرت حتى الموت، واعتقد أن أول حرب قامت بين طرفين قامت طرف امتلكته الشهوة والأنانية المفرطة لذلك تحول الأمر إلى عداء وكراهية. فقدان الحب يؤدي إلي كل شر فهو تمرد على فطرة الإنسان الطبيعية أن يعيش مع الآخر يفهم ويقدره ويحبه".

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