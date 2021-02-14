رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم الوادي الجديد يعقد المقابلات لمرشحي لجان امتحانات الثانوية

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:16 م
الدكتور سمير النيلى
الدكتور سمير النيلى
محمد مهدي ض
طباعة
ترأس الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، لجنة المقابلات الشخصية للمرشحين لرؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز للثانوية العامة للعام الحالى ٢٠٢١ م.

جاء ذلك بمقر المركز الاستكشافى للعلوم بمدينة الخارجة، للمرشحين من ديوان عام المديرية وإدارة الخارجة التعليمية.

وأشار الدكتور النيلى إلى استئناف الأعمال بإجراء المقابلات للمرشحين من إدارات( الداخلة _ بلاط _ الفرافرة ) الثلاثاء ١٦ فبراير الجارى.

وتابع النيلى فعاليات برنامج تحدي الدروس الخصوصية والمنفذ بالمركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

يأتى ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وبما يضمن سلامة الجميع.

ويهدف البرنامج إلى تنفيذ مراجعات نهائية للمنهج الدراسى بالمواد المختلفة للفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة خالص أمنياته لجميع طلابنا بالتوفيق والنجاح مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لهم.

مقدما خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل والمعلمين المشاركين فى تنفيذ البرنامج والذى لاقى إستحسان الجميع وخاصة أولياء الأمور والطلاب يحاضر بالبرنامج نخبة متميزة من ذوى الخبرات والمتميزين بالمواد الدراسية المختلفة.

موضوعات متعلقة

«التعليم» تطالب أولياء الأمور بالهدوء: قرارات اليوم ستكون مرضية للجميع

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

ألف كيلو متر.. إنجاز المرحلة الأولى من مشروع «تبطين الترع»

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

الصور

image description

مبادرة «بإيدين ولادنا.. هنجمل طرق بلادنا» تواصل تطوير شوارع أسيوط

image description

ننشر تفاصيل اختيار رؤساء لجان الثانوية العامة بدمياط

image description

على مساحة 5 أفدنة.. افتتاح وحدة مرور جمصة بالدقهلية (فيديو)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع صرف صحي «المطيعة» بتكلفة 76 مليون جنيه

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي المشايعة

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

«الماريجوانا» تقود مصري يحمل الجنسية الأمريكية للجنايات

منوعات

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

تعرف على سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى الأحد 14-2-2021

احتراق 100 صهريج وقود عند الحدود بين أفغانستان وإيران

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

منى العساسي: الحب في فترة المراهقة يتجلى في نظرة مسروقة (حوار)

بمناسبة «الفالنتين».. هذه رسائل زوجات الأدباء في عيد الحب

23 فبراير.. «حروب الجيل الرابع والخامس وعلاقتها بالتطرف» بالأعلى للثقافة

عادل الميري يكشف حب فترة الطفولة: كانت البنات بالنسبة لي كائنات نورانية