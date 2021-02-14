تعليم الوادي الجديد يعقد المقابلات لمرشحي لجان امتحانات الثانوية

ترأس الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، لجنة المقابلات الشخصية للمرشحين لرؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز للثانوية العامة للعام الحالى ٢٠٢١ م.جاء ذلك بمقر المركز الاستكشافى للعلوم بمدينة الخارجة، للمرشحين من ديوان عام المديرية وإدارة الخارجة التعليمية.وأشار الدكتور النيلى إلى استئناف الأعمال بإجراء المقابلات للمرشحين من إدارات( الداخلة _ بلاط _ الفرافرة ) الثلاثاء ١٦ فبراير الجارى.وتابع النيلى فعاليات برنامج تحدي الدروس الخصوصية والمنفذ بالمركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.يأتى ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وبما يضمن سلامة الجميع.ويهدف البرنامج إلى تنفيذ مراجعات نهائية للمنهج الدراسى بالمواد المختلفة للفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية.ووجه وكيل التعليم بالمحافظة خالص أمنياته لجميع طلابنا بالتوفيق والنجاح مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لهم.مقدما خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل والمعلمين المشاركين فى تنفيذ البرنامج والذى لاقى إستحسان الجميع وخاصة أولياء الأمور والطلاب يحاضر بالبرنامج نخبة متميزة من ذوى الخبرات والمتميزين بالمواد الدراسية المختلفة.