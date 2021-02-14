عضو بـ«السيادي»: الخرطوم تعتزم تسليم قيادات إخوانية للجنائية الدولية

كشف عضو مجلس السيادي السوداني محمد حسن التعايشي، في ندوة تدشين منظمة ريناس لمشروع «التعريف بسلام جوبا» عن عزم الحكومة السودانية تسليم المطلوبين من قيادات الإخوان للمحكمة الجنائية الدولية.وربط «التعايشي» التسليم بإرسال وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى الخرطوم؛ للتوقيع مع الحكومة على بروتوكول ضمان لمحاكمة المطلوبين.وأوضح أن «اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح أتاحت فرصة غير مسبوقة للسودان لمعالجة أمهات القضايا الوطنية، في مقدمتها وقف الحرب، وقضية الحكم والإدارة التي شملت التوزيع العادل للسلطات».وأضاف أن «الاتفاقية أرست قاعدة متينة لبناء المؤسسة العسكرية، على أسس قومية من خلال دمج كل التشكيلات العسكرية الموجودة على الساحة بالبلاد في جيش وطني واحد يحمي الديمقراطية ويساند التحول الديمقراطي المنشود».وذكر عضو السيادي أن «الاتفاق وضع أسسا متينة لقضية العدالة الانتقالية لإزالة الغبن التاريخي الذي أفرزته الحروب المتعاقبة في السودان».وأعلن عزم الحكومة لاستكمال السلام مع رئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد نور ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو.يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية قد دفعت في وقت سابق بقائمة أسماء بها 51 شخصًا مطلوبين لديها بتهم تتعلق بجرائم الإبادة الجماعية في دارفور، من بينهم المخلوع عمر البشير وقادة عسكريون، ومدنيون في نظام الإخوان.يأتي هذا فيما تواصلت حملات الاعتقالات التي تشنها السلطات السودانية في صفوف حزب المؤتمر الوطني المنحل في السودان.وكانت السلطات السودانية قد أوقفت المئات من قادة وكوادر الحزب الحاكم السابق، بعد معلومات كشفت عنها لجنة تفكيك التمكين عن تحركات لعناصر المؤتمر الوطني بغية تنظيم أعمال حرق ونهب.وفي إثر الاعتقالات تراجعت حدة الاحتجاجات في عدد من الولايات التي شهدت أعمال عنف خلال الأسبوع الماضي وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قد أصدر قرارا بإلقاء القبض على قيادات حزب المؤتمر الوطني المنحل والفاعلة على الساحة السودانية بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من (يونيو) 1989.