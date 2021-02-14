صفاء عبد المنعم تكشف قصة حبها لـ مجدى الجابرى

يحل علينا اليوم 14 فبراير، عيد الحب، أو ما اصطلح على تسميته بـ "الفالنتاين". وفي هذا السياق تستعرض "الدستور" آراء أبرز الكتّاب والأدباء العرب عن الحب.قالت الكاتبة صفاء عبد المنعم بمناسبة عيد الحب: " قديما وأنا طفلة صغيرة فى بيتنا عرفت الحب كإله طيب يقبع داخل حكايات جدتى، ونلتمس حنانه فى طعام أمى، وأرى عفوه فى ضحكة أبى المتواضعة. ربما أكون طفلة محظوظة كثيرا لأننى نعمت بالحب وحدى ولمدة خمس سنوات كاملة حتى جاء أخى الولد المنتظر لأم كل أخواتها إناث، كى ترد الإعتبار لأمها أم البنات".وأضافت في تصريحاته لـ "الدستور": "ظللت أنا البنت الوحيدة في الأسرة أنعم بكل هذا الحب وحدى، فعرفت معنى المحبة، ومعنى العطاء والاختيار.وعندما بلغت الثانية عشرة، بدأ طابورا طويلا من الأزواج الطيبين فى إنتظار بركتى، طمعا فى هذه الأسرة الطيبة ميسورة الحال، والستر يرفرف على بابهم، ولكننى البنت الأولى فى العائلة تذهب إلي المدرسة وتتفوق، فكانت وجهة النظر عندى تختلف يوما وراء يوم، وكلما تفوقت كلما كان الأمر صعبا".وأشارت إلى أنها تخرجت وعملت معلمة للأطفال في المرحلة الإبتدائية، وأصبح لى غرفة تخصنى، ودخل خاص بى، فزادت الأمور تعقيدا، وأصبح ليس من السهل، قبول رجل عادى، وكتبت الشعر أولا ثم القصة، وبدأت خطواتى تعرف أماكن مختلفة وجديدة، وقرأت كثيرا، فعرفت أن الحب الذى أبحث عنه صار دربا من المستحيل، فمن أين يأتى هذا الملاك الرجل الذى سيسمح لفتاة مثلى بفعل ما تفعله فى طابور الرجال الطويل المتقدم، وعرفته، آخر رسول جاء من الرسل المحبين، بضحكته، وخطوته المرتبكة، وأسنانه المسودة من كثرة التدخين، وشنطته المليئة بكتب الشعر، وأراق خط عليها بعض القصائد المتناثرة، إلي أن كتب قصيدة أغسطس، وكانت هى بوابة الحب الذى فتح بابه على مصرعيه، وتزوجنا وتحققت كل النبؤات التى حلمت بها، الحب والصفاء والصداقة.وأكدت: "كنا نختلف كثيرا، ومع ذلك كنا فى الحب أوفى المحبين، الحب الذى يشبه الجمرة الطازجة على النار، ومع ذلك تهب من حولها كل المحبة والعطاء، وعندما رأى القدر أن هذا القدر يكفى، رحل الرجل الملاك الرسولالمحب الشاعر. وترك خلفة قطتين صغيرتين، ولكن ظلت المحبة عالقة بالباب ولا تتركه حتى كبرت البنات، وصرن جميلات، يبحثن عن الحب، والعطاء والرجل الرسول".