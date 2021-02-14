محمد محمود عبد العزيز يعلن إصابته بكورونا

أعلن الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب شفاء شقيقه كريم محمود عبد العزيز من وعكته الصحية الأخيرة.ونشر محمد محمود عبد العزيز، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق قائلا: "الحمد لله على كل حال وقدر الله وما شاء فعل.. إيجابي كورونا".كانت آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز، مشاركته في مسلسل "قيد عائلي" بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح ‏عبد الله، سيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، وميريهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء ‏وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة‎.‎ويشارك الفنان محمد محمود عبد العزيز كضيف شرف في مسلسل "الاختيار 2"، من بطولة أحمد مكي، وكريم عبد العزيز ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.