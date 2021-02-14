قطر تسجل 440 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، تسجيل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 399 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و41 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 157244 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 10402 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1465229 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 8675 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 255 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 177 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 148314 حالة.